Zona Ospedaliera paralizzata dal traffico a causa di voragini e strade chiuse: inviati rinforzi di vigili Sul posto 4 pattuglie della Polizia Locale. Il Comando invia altri rinforzi. In arrivo nuovi cantieri al Rione Alto questa settimana.

La Zona Ospedaliera di Napoli completamente paralizzata dal traffico questa mattina, lunedì 11 marzo 2024, con lunghe code di auto e attese di ore. Disagi dovuti alle numerose strade chiuse presenti nel quartiere del Vomero dopo le voragini e i dissesti che hanno interessato molte strade: via Morghen, via Solimena, via Bonito, via Pietro Castellino, solo per citarne alcune. Sul posto sono già presenti 4 pattuglie della Polizia Locale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e il Comando di via De Giaxa ha già ordinato di inviare altri rinforzi. La situazione, purtroppo, è molto complessa dal punto di vista della viabilità, con pesanti ripercussioni in una zona nevralgica dove si concentrano alcuni tra i più importanti ospedali cittadini, Cardarelli, Pascale, Monaldi, Cotugno, Cto, Nuovo Policlinico. "Purtroppo, in quella zona, in particolare negli orari di punta e di uscita dagli uffici – spiega Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti – il traffico impazzisce. Occorre subito un piano di viabilità per fronteggiare l'emergenza".

In arrivo altri lavori al Rione Alto

Questa settimana, intanto, è previsto l'avvio di numerosi cantieri nella zona del Rione Alto e della Zona Ospedaliera:

Dal 13 al 17/11/2023 saranno effettuati dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata MT, da parte di E-Distribuzione S.p.a., in via Bernardo Cavallino tra il civ. 108 e il civ. 125, lungo il margine destro della carreggiata in direzione Ospedale Cardarelli con istituzione del divieto di sosta. I lavori saranno eseguiti dalle ore 08:30 alle 17:30 e a traffico aperto

Dal 13 al 17/11/2023, saranno eseguiti i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale, da parte di TERNA S.p.a., in via Gaetano Salvatore nel tratto compreso tra il civico 457 e piazzetta Santa Croce. I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, con l'istituzione del divieto di transito lungo il tratto interessato, ad eccezione dei mezzi diretti ai passi carrai esistenti, ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Dal 13/11/2023 al 19/11/2023 su richiesta di Tangenziale di Napoli S.p.a. la rampa di "via Pigna" (dall'uscita Vomero della Tangenziale alla confluenza con il raccordo Vomero-Pigna) sarà chiusa al traffico, in orario continuativo h24, per l'esecuzione di lavori di adeguamento statico della rampa di via Cilea. I veicoli provenienti dai caselli Vomero potranno utilizzare, in alternativa, la rampa d'uscita "via Caldieri".

L'ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera

Per poter migliorare la circolazione nella zona si sta ragionando sulla possibilità che Tangenziale di Napoli, in quanto concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e su sollecitazione degli enti locali, possa creare un nuovo collegamento con la possibilità di ingresso anche dal lato del Rione Alto – dove attualmente è presente solo l'uscita – e avvicinamento all'area di Chiaiano. Tra le ipotesi c'è anche quella di poter poi creare un ulteriore collegamento con la Perimetrale di Melito-Scampia e la Tangenziale, in modo da risolvere definitivamente i problemi di traffico della zona.