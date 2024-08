West Nile Virus, confermato un caso nel Salernitano: 59enne ricoverato in ospedale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Confermato il caso sospetto di encefalite causato dal West Nile Virus, il virus trasmesso dalle zanzare all'uomo ed ad altri mammiferi: un 59enne di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona", dove già i primi test sierologici avevano rilevato la presenza del virus. "Il Dipartimento di prevenzione dell'ASL assicura che si tratta di un caso unico ed isolato", ha spiegato il Comune salernitano, aggiungendo che "stiamo costantemente monitorando la situazione tenendo sotto controllo quanto è accaduto", con il sindaco, Francesco Cembalo, che è "in continuo contatto con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL per adottare eventuali altre misure".

Il Comune di Altavilla Silentina, che in un comunicato ha voluto tranquillizzare la popolazione, ha spiegato di aver disposto già nelle ore trascorse "un ulteriore intervento di disinfestazione larvicida e adulticida, in seguito al caso di encefalite che ha colpito un nostro concittadino dovuto, con probabilità, ad una specifica tipologia di zanzara, la Culex. Una tipologia di encefalite che, lo ricordiamo, può essere causata anche da altri fattori, come le trasfusioni, e non è trasmissibile da uomo ad uomo. Inoltre", fanno sapere dal Comune, "l'Istituto zooprofilattico apporrà sul territorio comunale delle trappole che fungeranno da attrazione, il che potrà dare più tranquillità ai cittadini. Valgono sempre, in ogni caso, le raccomandazioni dell’Asl: pulizia delle sterpaglie, evitare accumuli di acqua all’esterno, utilizzo di repellenti quanto si sta all’esterno e utilizzo di abiti chiari. La situazione continua ad essere sempre monitorata e sotto stretto controllo". conclude la nota del Comune salernitano.