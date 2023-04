Walk of Life Napoli 2023: orari, percorso e bus deviati il 23 aprile per la corsa Telethon La X Walk of Life, l’evento sportivo organizzato da Telethon, arriva a Napoli domenica 23 aprile 2023. Villaggio Telethon in piazza del Plebiscito. Orari, percorsi e bus deviati.

A cura di Pierluigi Frattasi

In piazza del Plebiscito a Napoli il 23 aprile arriva la decima edizione del Walk of Life, organizzata da Fondazione Telethon. Una manifestazione a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche che unisce lo sport alla solidarietà. L'evento sportivo prevede una corsa competitiva di 10 chilometri dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e una passeggiata di 3 chilometri dedicata, invece, alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia. Entrambe le competizioni partiranno da piazza del Plebiscito domenica 23 aprile, a partire dalle ore 8.30. Già da sabato 22 aprile, però, in piazza del Plebiscito verrà allestito il Villaggio Telethon.

Gli orari e il percorso della Walk of Life a Napoli 2023

La Fondazione Telethon ha organizzato per il decimo anno l'evento "X Walk of life". I lavori per allestire l'evento in piazza del Plebiscito sono partiti venerdì 21 aprile e si concluderanno domenica 23 aprile, con lo smontaggio del villaggio. La gare si terranno nella mattinata di domenica, con un percorso che si dipanerà tra il Lungomare e il centro storico. È possibile iscriversi alle due competizioni sul sito del Comune di Napoli.

Il percorso previsto della gara da 3 km interesserà le seguenti strade:

Piazza Plebiscito (Partenza);

piazza Trieste e Trento;

via San Carlo;

piazza Municipio;

via Medina;

via Monteoliveto;

via Sant'Anna dei Lombardi;

via Toledo; piazza Carita;

via Toledo;

piazza Trieste e Trento;

largo di Palazzo/Incrocio via Cesario Console

Il percorso previsto della gara da 10 km interesserà le seguenti strade:

via Cesario Console;

via Santa Lucia/incrocio via Partenope – 3.720 mt;

via Partenope/alt. divisori di Piazza Vittoria — 4.420 mt;

via Caracciolo/alt divisori area pedonalizzata – 5060 mt;

rotonda Diaz – 5230 mt (punto ristoro);

via Caracciolo;

rotonda Diaz – 7520 mt;

via Caracciolo;

via Partenope;

via Nazario Sauro;

via Cesario Console;

via Partenope (incrocio via Dumas, angolo hotel Continental) – 9050 mt;

via Nazario Sauro; via Cesario Console;

piazza del Plebiscito (arrivo) – 10 km circa.

Per la giornata di domenica 23 aprile, il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico, che sarà in vigore dalle 8,30 alle 10,30, il quale prevede:

per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, il divieto di transito veicolare e la sospensione della pista ciclabile nei tratti delle strade di seguito elencate: piazza Plebiscito; piazza Trieste e Trento; via San Carlo; piazza Municipio; via Medina; via Monteoliveto; via Sant'Anna dei Lombardi; via Toledo; piazza Carita; via Cesario Console; via Santa Lucia; via Partenope; via Caracciolo; rotonda Diaz; in via Santa Lucia, la sospensione dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico non di Linea (taxi).

I bus Anm deviati il 23 aprile per la corsa Telethon a Napoli

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, modificherà i percorsi di alcune linee bus del trasporto pubblico locale.

Il servizio di superficie ANM subirà le seguenti variazioni programmate:

Linea R2: limita il percorso in piazza G. Bovio.

limita il percorso in piazza G. Bovio. Linea 202: limita il percorso in via Marchese Campodisola.

limita il percorso in via Marchese Campodisola. Linee 201-204: limitano il percorso in via Broggia.

limitano il percorso in via Broggia. Linee 139-168-178-182-184-C63: limitano i rispettivi percorsi d'esercizio in via Conte di Ruvo.

limitano i rispettivi percorsi d'esercizio in via Conte di Ruvo. Linea 140: limita il percorso in piazza Vittoria.

limita il percorso in piazza Vittoria. Linea 128: arretra lo stazionamento in piazza Vittoria.

arretra lo stazionamento in piazza Vittoria. Linea 154: proveniente da piazza Vittoria prosegue per via Arcoleo, galleria Vittoria, via Acton e proprio percorso d'esercizio.

Il Villaggio Telethon in piazza del Plebiscito dal 22 aprile

Già da sabato 22 aprile, sempre in piazza del Plebiscito, verrà allestito il Villaggio Telethon con attività di intrattenimento e con prestazioni sanitarie da parte dei Lions di Pozzuoli. Saranno presenti in piazza 4 camper destinati a visite mediche gratuite per l'oculistica, l'odontoiatria, la cardiologia e la prevenzione del diabete.