Vuole soldi per la droga: minaccia il figlio con un punteruolo e sfascia l’hotel di famiglia Vuole mille euro dal figlio per comprarsi la droga e lo minaccia con un punteruolo: il giovane riesce a scappare, arrestato il padre 42enne.

Voleva che il figlio gli desse mille euro per potersi comprare droga, come aveva già fatto in altre occasioni: ma al rifiuto del giovane, è andato in escandescenze e dopo averlo iniziato a minacciare con un punteruolo, si è messo a sfasciare l'hotel di famiglia, fin quando non sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato: ora si trova rinchiuso nel carcere di Poggioreale, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il tutto è avvenuto a Cercola, nella provincia vesuviana di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 42enne avrebbe raggiunto il figlio presso l'hotel di famiglia, chiedendogli mille euro per comprarsi la droga, minacciandolo con un punteruolo. Non sarebbe inoltre la prima volta, ha raccontato il giovane durante la denuncia successiva, che gli arrivavano queste richieste. Stavolta però il giovane si è rifiutato, ed ha provato a fuggire in auto assieme alla madre, ma qui è stato raggiunto dal padre, che è riuscito a bucare un copertone prima di rientrare in hotel e iniziare a danneggiare alcuni oggetti all'interno della struttura. Il figlio è riuscito intanto a raggiungere assieme alla madre la caserma dei carabinieri di Cercola, dove ha raccontato tutto ai militari dell'Arma.

Giunti nell'hotel di famiglia, i carabinieri hanno trovato il padre 42enne del giovane ancora all'interno, visibilmente agitato: dopo pochi istanti è stato immobilizzato e dichiarato in arresto. Portato poco dopo nel carcere napoletano di Poggioreale, dove si trova adesso in attesa di poter raccontare la sua versione davanti al giudice, deve rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.