Vuole rubare tutti i risparmi da un libretto postale col documento falso. Ma allo sportello non ci cascano Donna di 63 anni cerca di azzerare un libretto di risparmio alle Poste di Varcaturo esibendo falsi documenti. Arrestata.

A cura di Redazione Napoli

Di solito quando si chiede di azzerare un intero deposito di risparmio, specialmente se si tratta di cifre importanti, i funzionari fanno più verifiche e stanno attenti il doppio. Perché la truffa è sempre in agguato. Così come è accaduto a Varcaturo, dove una donna di 63 anni, incensurata, di Casalnuovo, è stata arrestata a dai carabinieri per possesso di documenti falsi.

La donna, insieme ad un uomo sul quale sono in corso indagini per l'identificazione, si è recata nell'ufficio postale di via Lago Patria chiedendo di prelevare 5.600 euro, in pratica l'intera giacenza, da un libretto postale. Gli impiegati dell'ufficio hanno avuto dei dubbi e hanno chiamato i carabinieri. Quando la gazzella è arrivata, l'uomo si era già allontanato e la donna ha provato a fare la stessa cosa ma i carabinieri l'hanno bloccata.

È quindi emerso che la donna, chiedendo il prelievo, aveva esibito un documento contraffatto con la propria foto e i dati della vera intestataria del conto posta. La 63enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'intera vicenda.