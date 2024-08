video suggerito

Voucher Regione Campania: fino a 400 euro per l’attività sportiva dei ragazzi L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport della Campania ha pubblicato le indicazioni per accedere al “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva”: si può fare richiesta fino al 20 settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dallo scorso 6 agosto è possibile fare richiesta per il "Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva": si tratta del contributo dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport della Campania per permettere ai ragazzi che vivono sul territorio di praticare sport gratuitamente per l'annualità 2024/2025. Il voucher, dell'importo massimo di 400 euro, è inteso quale agevolazione alle famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basso per sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi sportivi.

I requisiti per richiedere il contributo per lo sport in Campania

Il voucher previsto dalla Regione Campania per praticare sport gratuitamente è rivolto ai minorenni di età compresa tra i 6 e i 15 anni e bisogna essere cittadini italiani o dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e che hanno effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive presenti nell’elenco di quelle che hanno manifestato la propria volontà di partecipare al progetto. Inoltre, per accedere al contributo bisogna avere i seguenti requisiti economici:

ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Come fare domanda per accedere al voucher

Come detto, è possibile inoltrare le richieste per accedere al "Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva" dallo scorso 6 agosto: le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 23 del 20 settembre 2024. Chi volesse accedere al voucher, dunque, può inoltrare la richiesta sull'apposita piattaforma dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport della Campania.