Voragine a Corso Lucci, traffico impazzito a Napoli: sul posto Polizia locale e Abc Voragine in strada a Corso Lucci a Napoli, questa notte. Sul posto Polizia Locale e operai Abc. La strada è stata transennata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Voragine in strada a Corso Lucci a Napoli, questa notte. Traffico impazzito. Sul posto la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Ciro Esposito, i vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile, e gli operai Abc, che, a quanto apprende Fanpage.it, stanno lavorando per riparare il guasto e il ripristino. La strada è stata transennata dalla Protezione Civile, ma non chiusa totalmente. I lavori potrebbero terminare entro oggi. La voragine si è aperta all'altezza dell'incrocio con via Nicola Capasso, poco dopo la rotonda via Vespucci-via Volta, non lontano dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi.

La condotta dell'acqua si è rotta

Secondo le prime informazioni, il cedimento sarebbe stato legato ad una perdita di acqua molto abbondante, che si sarebbe registrata nel corso della notte. Contattata da Fanpage.it, l'azienda speciale Abc, che gestisce l'acquedotto pubblico di Napoli, ha spiegato che "stanotte una condotta idrica si è rotta", questo avrebbe "creato un po' di vuoto", provocando il cedimento del manto stradale sovrastante.

"Le squadre di Abc – aggiunge l'azienda – sono già sul posto da stanotte". Il completamento dei lavori è previsto in serata. Al momento, "si sta sostituendo la condotta dell'acqua".

