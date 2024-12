Vongole a oltre 50 euro, Pastiera a 75 euro: a Napoli il Natale quest’anno è una mazzata Le Vigilie di Natale e Capodanno all’insegna dei rincari: il costo delle vongole è aumentato ma non è l’unico. Viaggio nei mercati napoletani per capire gli aumenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono due modi per discutere di questi prezzi. Il primo è alzare gli occhi al cielo e lamentarsi dei rincari, della speculazione dei commercianti esosi. Il secondo è cercare di capire. Perché, se è vero, com'è vero, che questo 2024 è una mazzata sui prodotti alimentari in special modo gli ingredienti fondamentali del Cenone della Vigilia di Natale, è altresì vero che gli aumenti vengono da lontano. È una catena: produttori e fornitori, grossisti, commercianti al dettaglio, clienti. E in questa catena c'è il trasporto tra i vari livelli della grande e media distribuzione che pure ha i suoi costi.

La vongola verace e l'opzione misto frutti di mare

Prendiamo la regina del Cenone della Vigilia e di quello di San Silvestro: la vongola. Aggredita dal granchio blu che ne ha decimato la produzione e dal cambiamento climatico col riscaldamento delle acque, la vongola verace è diventata più cara e meno frequente a tavola. Ma Natale è un momento speciale. Quindi si arriva a spendere (molto) di più rispetto agli altri anni per assicurarsela a tavola, con un classico «spaghetto a vongole» (versione con o senza pomodoro, sta a voi deciderlo). Un chilo di vongole a Napoli oggi arriva a costare 50-55 euro e parliamo della qualità più nota ma meno pregiata (ne esistono tante, di vongole, oltre la verace: la babosa, la rubia, la filippina e così via).

I pescivendoli napoletani lamentano cattiva stampa: «Non dite che aumentiamo i prezzi per speculare: quando andiamo a comprare nel periodo natalizio anche noi troviamo i prodotti rincarati. Non avremmo interesse a non vendere». Esiste in effetti il principio domanda-offerta su questo prodotto: tanta domanda a fronte di una produzione sempre minore negli ultimi due anni. A questo si aggiunge il rincaro ormai cronico dei trasporti connesso a quello del carburante.

Leggi anche La sirena Partenope nel logo per i 2500 anni di Napoli: premio di 10mila euro alla vincitrice

Dunque rassegnarsi? Nemmeno per idea: i napoletani che non possono permettersi la mazzata natalizia per non rinunciare allo spaghetto tanto atteso stanno optando per la soluzione più economica, ovvero il misto frutti di mare: qualche vongola verace, qualche (poche) fasolare e il resto tutti lupini, sorelle economiche della verace.

La pastiera, fuori stagione ma anche fuori controllo

Discorso diverso è per la pastiera. Un tempo dolce di Pasqua, ora evergreen delle pasticcerie napoletane: colpa o merito dell'ondata di turisti che vogliono, pretendono, nello starter pack turistico almeno una fetta di pastiera oltre sfogliatelle, cuoppo di fritturine e pizza margherita d'ordinanza. E dunque che pastiera sia. È un dolce popolare, ricco di ingredienti e (un tempo) economico: pasta frolla, ricotta, uova, aromi (millefiori, arancio), grano cotto.

Anche qui, negli ultimi anni, le materie prime sono rincarate (dall'inizio della guerra in Ucraina il grano è aumentato, quest'anno invece in Europa è rincarato fortemente il burro). La domanda di pastiere napoletane a Natale è altissima, pure perché è un dolce facilmente trasportabile in viaggio e ideale quale gentile cadeau da offrire all'ospite per il Cenone. Qualche pasticceria per "praticità" fornisce le pastiere con un'unità di misura diversa dal peso, ovvero "a taglia": i ruoti vanno da 1 a 7, il più grande, che arriva a costare anche 75 euro. La qualità si paga, sia chiaro. Ma c'è chi obietta che così non si capisce quanto costi al kg la pastiera e che quindi si tratti di uno specchietto per le allodole. I pasticcieri controbattono che il prezzo è comunque indicato. Soltanto che ormai le persone acquistano "per porzioni" e indicare in questo modo la pastiera è più facile. Chissà.