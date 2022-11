Vomero, parco dell’ex Gasometro ancora chiuso: doveva aprire il 31 ottobre. Altri ritardi dopo 20 anni

È ancora chiuso il Parco dell’ex Gasometro, che si trova tra Viale Raffaello e Salita Cacciottoli, al Vomero. Dopo quasi 20 anni di attesa, i lavori di riqualificazione per completare il parco agricolo-didattico erano partiti lo scorso 27 giugno e il Comune di Napoli ne aveva annunciato la riapertura entro il 31 ottobre scorso. Ma l’intervento non è finito e l’inaugurazione è slittata a data da destinarsi.

Si tratta di uno dei più grandi polmoni verdi del quartiere collinare. Oltre mille gli esemplari di piante autoctone presenti all’interno. I lavori erano partiti all'inizio dell'estate, come spiegato dall'assessore al Verde, Vincenzo Santagada in una nota: “Proprio stamattina – aveva dichiarato l’assessore – ci è stata riconsegnata l’area e contemporaneamente la ditta ci ha garantito l’immediata partenza dei lavori con l’impegno di completarli entro il prossimo 31 ottobre. Si tratta di una riserva agricola molto interessante all’interno del Vomero. Ci sono moltissime essenze arboree di grande valore naturalistico. Al centro del nostro progetto c’è proprio la cura ed il miglioramento di tutto il patrimonio arboreo esistente”.

Ma il parco ad oggi è ancora chiuso. A denunciare i ritardi sono i consiglieri di centrodestra alla V Municipalità Vomero-Arenella, Antonio Culiers, Francesco Flores ed Emanuele Papa:

È scandaloso – affermano i tre consiglieri in una nota – che, dopo le ulteriori e vane rassicurazioni da parte dell'assessorato al verde e alla salute pubblica, che aveva garantito l'apertura del parco entro il 31 ottobre. Nonostante i lavori durino da più di venti anni – proseguono i consiglieri – ad oggi ancora non è presente una data certa di ultimazione dei lavori e di apertura al pubblico dell'area verde di 14mila metri quadrati, che rappresenterebbe un’indispensabile area di vivibilità per bambini, anziani, e non solo. Vigileremo affinché l'apertura avvenga nei tempi più rapidi possibili e nelle modalità più corrette, perché il nostro territorio non può più attendere.