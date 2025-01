video suggerito

Vomero, panchine rotte, buche e tronchi: gli operai di Napoli Servizi riparano tutte le strade Operai della Napoli Servizi al lavoro in diverse strade del Vomero per riparare panchine, buche e tronchi sui marciapiedi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Operai della Napoli Servizi al lavoro al Vomero per riparare panchine rotte, buche in strada e rimuovere tronchi sui marciapiedi. Un nuovo intervento degli addetti della multi-service del Comune di Napoli, in collaborazione con l'ufficio tecnico della V Municipalità, è partito questa mattina per rimuovere un grosso tronco sul marciapiedi in via E.Alvino, all'angolo con via San Gennaro al Vomero. Stamattina sono iniziate le lavorazioni. Sarà sistemato il tratto di marciapiede. "Dopo l'abbattimento dell'albero – spiega la presidente del parlamentino, Clementina Cozzolino – avvenuto per motivi di sicurezza, era rimasto il problema del marciapiede. L'intervento, condizioni meteo permettendo, proseguirà nei prossimi giorni".

Spunta buco in via Luca Giordano

Ma non finisce qui. In via Luca Giordano sono stati segnalati un foro sul marciapiedi e una panchina rotta. Per il foro è stato chiesto l'intervento di verifica ad ABC, perché nella vicinanze c'è un tombino. Mentre la panchina al momento è stata messa in sicurezza con il nastro rosso e per il fine settimana sarà sistemata. Su impulso del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e coordinati dalla presidente e dall’ufficio attività tecniche della Municipalità 5, gli addetti della Napoli Servizi hanno effettuato dall’inizio della settimana scorsa numerosi interventi di rispristino del decoro urbano.

Nella maggior parte, gli interventi hanno riguardato la raccolta, ai bordi dei marciapiedi di alberature, sfalci e rami spezzati dal vento forte delle scorse settimane. Come nel caso di via Luca Giordano, Via Caldieri, via Ruoppolo, nell’area esterna del Parco Macagna e in via Jannelli. Altri interventi hanno riguardato la sistemazione di strade, come in via Manzoni, e di arredi urbani con il ripristino di alcuni dissuasori in cemento in Piazza Fuga.

Su indicazione dell’Assessore Cosenza e del Servizio Strade, un altro importante intervento, è stato svolto nell’area del parcheggio adiacente il Mercato Caramanico di Poggioreale. In questo caso si reso necessario anche l’ausilio di mezzi speciali per rimuovere e raccogliere un grande quantitativo di sfalci vegetali, erbe infestanti e rifare una porzione di asfalto all’esterno dell’area mercatale. Altri interventi in corso di pianificazione saranno svolti sul territorio cittadino nelle prossime settimane.