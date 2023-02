Vomero, le campane dei rifiuti sporche e mai lavate: l’unica pulitrice è rotta L’unico macchinario per ripulire le campane non è disponibile, i contenitori sporchi e maleodoranti. Flores e Culiers (Fi): “Il Comune applichi le penali ad Asìa”

A cura di Pierluigi Frattasi

Campane dei rifiuti sporche e mai lavate al Vomero e all'Arenella. L'unica macchina in grado di ripulirle è rotta. Scoppia la protesta degli abitanti. Il caso è arrivato anche in V Municipalità, che se ne è occupata in commissione Ambiente, Igiene urbana, Salute, Inclusione sociale e pari opportunità. Proprio in questa sede, Asìa, l'azienda dell'igiene urbana cittadina, ha spiegato che per la pulizia delle campane, destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti di vetro, plastica e cartone, “ci vuole una macchina specifica per fare questa operazione, al momento non è disponibile. Per questo motivo sostituiamo le campane ma non le laviamo”.

Napoli, le campane dei rifiuti mai lavate

Le campane dei rifiuti trovandosi in strada sono soggette oltre all'usura anche alle intemperie. Inoltre, spesso vengono gettati all'interno i rifiuti non ben differenziati. Contenitori con all'interno ancora resti di cibo, che andrebbe invece lavato. Questo senza considerare gli sversamenti illeciti, con rifiuti organici gettati impropriamente nelle campane, invece che nei bidoni dell'umido o dei cassonetti dell'indifferenziata. Per questo le campane sono sporche e maleodoranti.

Flores e Culiers (Fi): "Il Comune sanzioni Asìa"

Il lavaggio delle campane, argomentano i consiglieri municipali, è previsto dal contratto di servizio di Asìa. “È grave che la macchina per il lavaggio sia rotta e non si provveda – affermano i consiglieri Francesco Flores e Antonio Culiers (Fi) – Il Comune faccia applicare il contratto di servizio, oppure applichi le penali ad Asìa. I cittadini chiedono risposte all'amministrazione. Le strade nel quartiere collinare sono invase dai rifiuti, proprio come nel centro storico della città. Via Morghen e via Scarlatti ad esempio, nel cuore del Vomero, sembrano abbandonate: erbacce e sterpaglie popolano i marciapiedi e accanto e sotto le campane della differenziata si formano i cumuli di rifiuti indifferenziati”.

Sporcizia anche sotto le campane

Altro tema è quello della sporcizia accumulata sotto le campane. Molti, purtroppo, quando trovano la campana piena, lasciano i propri rifiuti all'esterno, invece di cercare un'altra campana vuota. A questo si aggiunge che sugli autocompattatori Asìa spesso viaggia solo l'autista. Quindi il materiale depositato all'esterno della campana non viene spazzato o raccolto. “Asìa effettui la pulizia al di sotto delle campane – concludono Flores e Culiers – per poi arrivare al lavaggio delle strade e dei marciapiedi. Tutti questi processi dovrebbero essere ordinari, ma purtroppo non lo sono”.