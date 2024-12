Vomero, barriere anti-terrorismo ai mercatini di Natale di via Luca Giordano dopo l’attentato di Magdeburgo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Barriere anti-terrorismo al Vomero, dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania. Su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, questa mattina, sabato 28 dicembre 2024, sono stati installati i new jersey di cemento anche all’ingresso dell’area pedonale di via Luca Giordano e in piazza Vanvitelli, all'incrocio con via Scarlatti. Le barriere erano già apparse negli scorsi giorni in piazza del Plebiscito e in piazza Trieste e Trento. Le barriere al Vomero furono installate già alcuni anni fa, in occasione di una serie di attentati nel mondo.

In conformità alle decisioni assunte nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, convocate all'indomani del grave attentato di Magdeburgo, questa mattina è stato completato il posizionamento, avviato sin dalle prime ore del mattino di domenica scorsa, di dissuasori e new jersey nelle zone del capoluogo maggiormente attrattive, sotto il profilo turistico e commerciale.

Le misure anti-terrorismo della Prefettura

Le strutture sono state collocate dal Comune di Napoli nelle aree di accesso ai luoghi più frequentati e di maggior aggregazione dei cittadini ovvero destinate ad ospitare eventi di intrattenimento. "Tali misure – si legge in una nota della Prefettura – rafforzano i dispositivi già in atto per le festività natalizie, con servizi mirati nei luoghi della movida, presso le stazioni ferroviarie, gli scali aeroportuale e portuale, attuati dalle forze di polizia con il concorso della polizia municipale e della polizia metropolitana di Napoli nonché dei militari impiegati nell’operazione Strade Sicure".

Il Prefetto Di Bari ha voluto esprimere "il proprio ringraziamento all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'Assessore, Prefetto Antonio de Iesu e al Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, e a tutti coloro che con il loro lavoro quotidiano garantiscono la sicurezza dei cittadini".