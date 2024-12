video suggerito

Vomero, auto parcheggiata in seconda fila blocca un autobus all'incrocio: traffico in tilt Traffico in tilt al Vomero dopo che un bus è rimasto bloccato all'incrocio tra via Giordano e via Cimarosa per un'auto in doppia fila. La denuncia di Capodanno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'automobile parcheggiata in seconda fila ha letteralmente mandato in tilt il traffico veicolare di questa mattina al Vomero. La vicenda è accaduta all'incrocio tra via Cimarosa e via Luca Giordano: provvidenziale l'aiuto dei passanti che hanno aiutato l'autista a passare in uno spazio risicatissimo, dopo che per un quarto d'ora aveva atteso inutilmente il rientro dell'automobilista che, dopo aver lasciato l'automobile in seconda fila, si era allontanato. Lo denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"La condizione del traffico al Vomero è andata peggiorando dall'inizio del mese di dicembre, aggravata anche dal permanere della chiusura della funicolare di Chiaia, che, nonostante le promesse e gli impegni assunti in più occasioni, non riaprirà neppure per Natale, e dalla chiusura, per tutto il corrente mese, di viale Michelangelo", ha spiegato Capodanno, aggiungendo:

Una situazione che è stata più volte sottoposta all'attenzione anche degli assessori comunali Cosenza e De Iesu, senza che però, fino a questo momento, si siano assunti provvedimenti atti a risolverla o quanto meno a contenerla, visto che tra l'altro, non è stato previsto nessun specifico piano di traffico al Vomero per il periodo natalizio.

Per Capodanno, "in questa domenica che precede il periodo natalizio, con i negozi aperti e tanta gente in strada, il traffico al Vomero, quartiere collinare partenopeo, anche a causa del permanere del divieto di transito in piazza degli Artisti, si è svolto con standard molto elevati e con buona parte delle strade e delle piazze invase dalle autovetture. E complice anche la bella giornata", ha proseguito Capodanno, "in alcuni nodi fondamentali, come in piazza Vanvitelli e lungo il perimetro tra via San Gennaro ad Antignano, via Merliani e via Stanzione oltre che in tutta l'area che da piazza degli Artisti porta allo stadio Collana, il traffico è tornato a farla da padrone con autovetture costrette, per l'intera mattinata, a procedere a passo d’uomo".