Vomero, ascensore della Funicolare rotto da 4 mesi: Anm paga il taxi ai disabili in carrozzina L’ascensore della Funicolare di Montesanto nella stazione “Morghen” al Vomero è fuori uso da ottobre. Anm paga il taxi a chi non può usare le scale.

L'ascensore della Funicolare di Montesanto nella stazione "Morghen" al Vomero è fuori uso da quattro mesi, l'Anm paga il taxi ai passeggeri disabili in carrozzina. Per chi ha problemi di deambulazione, infatti, è impossibile raggiungere l'uscita della stazione dalle banchine dei treni e viceversa, perché è costretto a dover percorrere una ripida scala, che, nonostante abbia dei gradini abbastanza spaziosi, non è dotata però dello scivolo per i disabili.

Ascensore a Morghen fermo per manutenzione

L'ascensore fermo si trova alla base della scalinata e vi si accede solo tramite un corridoio sulla sinistra, attualmente chiuso con una transenna. Secondo fonti di Anm, l'ascensore è fermo per fine vita. Ha concluso, insomma, il suo ciclo di attività e adesso deve essere revisionato radicalmente, con la sostituzione delle componenti, prima di poter rientrare in funzione. Questa situazione sta creando non pochi disagi agli utenti, soprattutto quelli che hanno difficoltà a deambulare, ma anche per le famiglie che hanno bimbi piccoli e sono costrette a caricarsi sulle spalle il passeggino per tutta la scalinata.

Come richiedere il taxi per i passeggeri con disabilità

Per alleggerire i disagi almeno dell'utenza con disabilità, quindi, nell'attesa che l'ascensore venga riparato, l'Anm, l'azienda della mobilità cittadina, ha stipulato una convenzione con delle cooperative taxi. Una modalità utilizzata già in passato per un altro ascensore fermo.

Ma come si può accedere al servizio? Il passeggero disabile deve fare richiesta al capo impianto di una delle stazioni della Funicolare di Montesanto. Il funzionario chiamerà il taxi e fornirà all'utente un voucher per pagare la corsa. La vettura taxi preleverà l'utente e lo porterà alla stazione successiva. Tutto a spese di Anm. Questo metodo è utilizzabile però solo nel caso delle carrozzine pieghevoli. Mentre per quelle elettriche, c'è un'altra convenzione con un operatore che ha auto attrezzate per questo tipo di imbarco, ma va fatta la prenotazione 24 ore prima.