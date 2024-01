“Voglio uccidermi” e scappa in auto: il marito chiama i carabinieri, salvata in extremis Una donna di 36 anni voleva togliersi la vita: il marito trova la lettera in casa e chiama i carabinieri. Fermata all’altezza dell’Acquedotto Carolino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voleva farla finita, ed era scappata in automobile. Ma il marito ha chiamato subito i carabinieri, spiegando cosa stesse succedendo e i militari dell'arma hanno avviato subito le ricerche: la donna è stata trovata a poca distanza dall'Acquedotto Carolino, nella Valle di Maddaloni, e sono riusciti a fermarla. La donna, messa in salvo, è stata affidata ai sanitari del 118, mentre il marito l'ha raggiunta poco dopo, tirando un sospiro di sollievo.

Tutto è accaduto questa mattina, in provincia di Benevento: un uomo ha chiamato, con voce tremolante, i carabinieri spiegando che la moglie era fuggita a bordo della loro automobile, in direzione Valle di Maddaloni, nel Casertano. Ma a spaventare l'uomo è stata una lettera che la donna aveva scritto prima di andarsene e dove diceva che voleva farla finita e togliersi la vita. I carabinieri hanno così attivato un servizio di pattugliamento a cavallo delle due province sannita e casertana, finché una di esse ha trovato l'auto "ricercata".

A bordo c'era una donna, 36 anni, che dai vestiti e dalla descrizione forniti è stata subito riconosciuta, all'altezza dell'Acquedotto Carolino. Ma alla vista dei militari dell'Arma, la donna ha fermato l'auto ma si è chiusa dentro, gridando di volerla fare finita e di non fermarla. La donna, in stato confusionale e fortemente agitata, è stata calmata dopo una lunga "trattativa" con i carabinieri, che sono riusciti a calmarla, per poi affidarla ai sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto. Il marito è stato quindi avvisato ed ha raggiunto prontamente la donna.