“Voglio scendere”, passeggero stacca le chiavi del bus in corsa in autostrada: l’autista salva tutti L’episodio mentre il bus viaggiava sull’autostrada Napoli-Canosa a 80 km orari. L’autista è riuscito ad arrivare in folle alla stazione di servizio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Passeggero perde la sua fermata e pretende di scendere dal bus sull'autostrada. Al rifiuto dell'autista, stracca le chiavi dal quadro di comando con il mezzo in corsa a 80 chilometri orari. Solo l'abilità del conducente riesce ad evitare il peggio. L'autista riesce a proseguire la corsa in folle e a fari spenti, fermando poi il pullman presso la stazione di servizio.

L'episodio è accaduto ieri sul bus dell‘Air Campania partito da Napoli e diretto a Foggia, lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. Protagonista del gesto, come racconta la società dei trasporti della Regione Campania, “un cinquantenne extracomunitario, che ieri sera al Metropark di Napoli è salito a bordo della corsa delle 20.30 diretta a Foggia, esercita dall’azienda regionale di Tpl AIR Campania”.

L'indagine della Polizia Stradale

Sull’episodio sta indagando la Polizia Stradale intervenuta sul posto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, a quanto pare, diretto ad Avellino, non era riuscito a scendere alla fermata di Mercogliano. Poco dopo il bus aveva imboccato il casello di Avellino Ovest e aveva proseguito per l’A16/E842 in direzione Bari.

È stato in quel momento che il cinquantenne si è avvicinato all’autista chiedendo di fermare la corsa e di farlo scendere in piena autostrada. L’autista 35 enne ha provato a spiegare che la manovra non era possibile, ma l’uomo ha iniziato ad urlare, poi si è scagliato contro l’operatore ed è riuscito a strappare le chiavi dal quadro mentre il bus viaggiava a 80 km orari.

L'autista è riuscito a portare il bus nella stazione di servizio

L’autista, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, a fari spenti e con il motore che perdeva di potenza, è riuscito a condurre il bus in folle fino all’ingresso della prima area di servizio, l’Irpinia Sud sulla A16 al km 44 direzione Canosa, mettendo in salvo i circa 70 passeggeri che si trovavano a bordo. Sul posto, in pochi minuti, gli agenti della Polizia Stradale che hanno preso in consegna l’uomo. Il bus ha poi ripreso la marcia, raggiungendo Foggia con trenta minuti di ritardo.

L’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha commentato: