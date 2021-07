«La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha dato disponibilità al via libera all'indagine ispettiva disposta dalla ministra Marta Cartabia, in accordo con il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia: un accertamento che si affiancherà all'indagine penale della magistratura. Il punto di partenza è chiaro: nessuno sconto a chi ha sbagliato, a tutela anche della stragrande maggioranza di agenti che svolge il proprio lavoro in modo impeccabile. Per questo l'analisi del Ministero sarà estesa a tutti gli eventuali episodi analoghi che possano essersi verificati all'interno degli istituti». Lo dice il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a Radio24, ai microfoni di "24 Mattino". L'argomento è ovviamente quello delle violenze nel carcere "Uccella" del Casertano, aggressioni e vessazioni contro i detenuti che hanno portato ad arresti di quasi 60 agenti di polizia penitenziaria e sono documentate da testimonianze e video agghiaccianti.

«Il ministero – continua è entrato a piedi uniti sui fatti di Capua Vetere, quei fatti non si dovranno ripetere più» ha spiegato il sottosegretario che auspica più videosorveglianza «di tutti i corridoi delle carceri per tutelare sia i detenuti che la ottima Polizia penitenziaria».