Violenze in carcere a Santa Maria, agente minaccia detenuti per farli ritrattare: sospeso Un vice ispettore del carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato sospeso: avrebbe minacciato i detenuti perché ritrattassero le dichiarazioni contro di lui.

A cura di Nico Falco

Un vice-ispettore della Polizia Penitenziaria, imputato tra gli altri per le violenze avvenute nell'aprile 2020 carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stato sospeso per 6 mesi: avrebbe fatto pressione su alcuni detenuti per indurli a ritrattare quanto avevano detto nell'ambito del processo e per rendere, invece, dichiarazioni a suo favore.

Secondo la Procura, che ha chiesto e ottenuto dal gip la sospensione, l'agente avrebbe avvicinato alcuni dei detenuti vittime di pestaggi e li avrebbe minacciati, facendo anche ricorso alla violenza. L'accusa è di intralcio alla giustizia, è stata emessa nei suoi confronti una misura cautelare interdittiva della sospensione del pubblico esercizio per 6 mesi.

L'uomo non era tra i 52 raggiunti dalle misure cautelari emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere nel giugno scorso a carico di poliziotti e funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; era soltanto indagato e per questo motivo aveva potuto continuare a lavorare nella struttura, anche a stretto contatto con alcuni dei detenuti che avevano denunciato i pestaggi. Secondo gli inquirenti il vice ispettore avrebbe fatto pressioni anche con l'ausilio di altri agenti, al momento non identificati.

Leggi anche Violenze nel carcere di Santa Maria, chiesta la proroga degli arresti per 20 poliziotti

Violenze in carcere a Santa Maria, chiesti 32 patteggiamenti

La svolta sull'inchiesta c'era stata nel novembre 2021, quando era arrivato il rinvio a giudizio per 108 indagati, tra agenti e funzionari del Dap. Nell'udienza di ieri il gup aveva ammesso la costituzione come parte civile del ministero della Giustizia, del garante nazionale dei detenuti e del garante campano Samuele Ciambriello. Il garante della Campania ha fatto sapere che il pm ha chiesto il patteggiamento per 32 imputati. La prossima udienza è stata fissata l'8 febbraio.