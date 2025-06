Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, condannato vice ispettore per intralcio alla giustizia

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un vice ispettore della polizia penitenziaria è stato condannato a quattro anni di reclusione per il reato di intralcio alla giustizia. Sì tratta di un vice ispettore in servizio presso la Casa Circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, già noto alle cronache per i fatti relativi al 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti rinchiusi nel Reparto Nilo dello stesso Istituto di Pena. La sentenza di condanna per il vice ispettore è arrivata il 29 maggio scorso, da parte del Giudice Monocratico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda è quella nota delle violenze ai danni di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020, in pieno lockdown per pandemia da covid, e per le quali sono finiti a processo diversi agenti. Secondo la Procura sammaritana, il vice ispettore "esercitava pressioni ai danni di due detenuti", che erano già stati ascoltati durante le indagini preliminari, assieme ad altri agenti non identificati. I detenuti aveva spiegato di essere stati avvicinati per rendere dichiarazioni in suo favore e ritrattando quanto avevano già riferito all'autorità giudiziaria, utilizzando, secondo gli inquirenti "violenza e minacce implicite".

Il giudice per le indagini preliminari aveva già disposto il 31 gennaio 2022 la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per il vice ispettore della polizia penitenziaria, per un periodo di sei mesi. Il 29 maggio 2025 è invece arrivata la sentenza di condanna a quattro anni di reclusione per intralcio alla giustizia da parte del Giudice Monocratico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei suoi confronti.