Violenze a Santa Maria, chiesto rinvio a giudizio per 108 tra agenti e funzionari del carcere Sono 108 le richieste di rinvio a giudizio per le violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere avvenute il 6 aprile 2020.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per 108 persone tra agenti penitenziari e funzionari dell'amministrazione, per le violenze nel carcere cittadino nei confronti dei detenuti. Per altre dodici persone indagate è stata chiesta l'archiviazione, ma rischiano comunque una condanna a pena pecuniaria per non avere denunciato quanto stava accadendo nel carcere sammaritano. L'udienza preliminare di quello che sembra essere un lungo iter giudiziario avverrà mercoledì 15 dicembre alle 9.30 presso le aule del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.