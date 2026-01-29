Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat: danni anche ai palazzi attorno

Una violenta esplosione attorno alle 3 di notte ha devastato il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Nola, nel Napoletano. Un boato spaventoso, avvertito in diversi punti della città, svegliando tutti i residenti. L'esplosione è stata così forte che non solo ha completato sventrato lo sportello bancomat, ma anche causato gravi danni strutturali ad una sala bingo che si trova nell'edificio. Tanti anche i detriti che sono finiti in strada dopo l'esplosione: non ci sono stati feriti, mentre sono in corso i controlli per capire se i ladri siano riusciti a portare via del denaro prima di scappare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nola.

"In relazione ai furti perpetrati nella scorsa notte ai danni delle agenzie della Banca di Credito Popolare e del Monte dei Paschi di Siena, ubicate rispettivamente nei comuni di Giugliano in Campania e di Nola", fa sapere il Prefetto di Napoli Michele di Bari in una nota, è stato disposta "l'immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori comunali di Giugliano in Campania e di Nola, nonché le ulteriori misure di prevenzione e contrasto da adottare, saranno oggetto di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso il Palazzo di Governo per domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 9.30, al quale parteciperanno anche i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli Nord e Nola", conclude la nota della Prefettura, che annuncia che al termine della riunione si terrà anche "un incontro con gli organi di informazione".