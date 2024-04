Vincenzo ottiene un cuore nuovo: era stato ricoverato nel 25° anniversario di nozze. “Un angelo mi ha salvato”

video suggerito

All'Ospedale dei Colli di Napoli l'evento "DAI – Un sì per la vita", organizzato e promosso dallo Sportello Amico Trapianti dell'Azienda Ospedaliera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vincenzo ha festeggiato in ospedale il suo 25esimo anno di matrimonio. È rimasto ricoverato, in gravi condizioni, per 105 giorni all'ospedale Monaldi di Napoli, prima di ricevere il cuore che gli ha permesso di tornare alla vita. La donazione e il trapianto gli hanno consentito di ritrovare la serenità e la felicità degli affetti più cari. Ha voluto ringraziare il suo benefattore con un pensiero: "Dedico tutto questo al mio Angelo".

Quella di Vincenzo, nome di fantasia, è una delle tante storie dei trapiantati di organi all'Ospedale dei Colli di Napoli. Vite ritrovate, dopo sofferenze e difficoltà, grazie alla generosità di tante altre persone. Storie di rinascita e di attesa per promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti, raccontate ai ragazzi degli istituti superiori della Campania che hanno affollato l’aula Magna dell’Ospedale Monaldi per l’evento “DAI – Un sì per la vita”, organizzato e promosso dallo Sportello Amico Trapianti dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, in sinergia con il Centro Regionale Trapianti della Campania per la settimana dedicata alla donazione di organi e tessuti. Per Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, "parliamo ai giovani per ridurre il tasso di opposizione alla donazione".

Le storie dei trapiantati raccontate ai ragazzi delle superiori

Ad Adelaide è stata diagnosticata una malattia rara e, dopo essere stata sottoposta a un delicato trapianto di polmone, è ora seguita in follow up presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli. Pasquale ha ricevuto il trapianto diciassette anni fa, il giorno del suo diciannovesimo compleanno. La giornata, grazie al contributo artistico di Mauro Maurizio Palumbo, è stata condotta da Gigi e Ross e ha visto la partecipazione straordinaria di Ciro Giustiniani, degli Arteteca e di Lucianna De Falco, attrice di Un posto al sole, che ha raccontato di essere stata sottoposta due volte a trapianto di cornea.

Più di 300 studenti, insieme a donatori di sangue, pazienti e associazioni di pazienti hanno partecipato alla giornata di promozione della cultura della donazione ascoltando le testimonianze di chi è in attesa di un organo e di chi il dono lo ha già ricevuto.

Gli ospiti dell'evento all'Ospedale Monaldi

Massimiliano Gallo, Clemente Russo, Vincenzo De Lucia, gli attori di Un Posto al Sole Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Luisa Amatucci, Stefano Amatucci, Alberto Rossi, Miriam Candurro, Daniela Ioia, Vladimir Randazzo, Giorgia Giannatiempo, Antonella Prisco hanno inviato videomessaggi per promuovere la cultura della donazione di organi.

Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, ha commentato:

"Ringrazio i tanti artisti che gratuitamente sono intervenuti e hanno reso speciale questa giornata. Ringrazio le scuole e i loro docenti. Quella di oggi è stata una grande festa per promuovere l’importanza della donazione di organi e tessuti. Abbiamo scelto di parlare ai giovani dando voce a pazienti e donatori con l’auspicio di ridurre il tasso di opposizione alla donazione toccando le coscienze dei singoli".

Durante tutta la settimana sarà possibile esprimere, presso appositi punti informativi, dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Domenica 14 aprile, Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, proprio per accendere ulteriormente i riflettori sulla tematica, l’Azienda Ospedaliera dei Colli si illuminerà di rosso.