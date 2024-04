video suggerito

Un gatto investito è riuscito ad arrivare in caserma dai carabinieri ed è stato salvato Un gatto investito ad Avellino è riuscito a raggiungere la vicina caserma dei carabinieri e scavalcare la recinzione: soccorso, è ora in clinica veterinaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un gattino investito in strada ha trovato "la forza" di raggiungere la vicina caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. E i militari dell'Arma che lo hanno subito salvato e portato ai veterinari, in attesa che il piccolo felino stia meglio e possa essere adottato. La vicenda è accaduta ad Avellino, in pieno centro: il micio è stato poi portato in una locale clinica veterinaria per tutte le cure e tutti gli accertamenti del caso. Non è infatti ancora fuori pericolo, ma la rapidità del trasferimento presso la clinica lascia ben sperare per il suo completo recupero.

La vicenda è avvenuta su via Roma, dove il felino è stato investito da ignoti: il gatto però, benché ferito, è riuscito a raggiungere la vicina Caserma "Nicola Litto" (intitolata al carabiniere ucciso il 12 febbraio 1936 da un attacco di ribelli etiopi ad un cantiere italiano nei pressi di Mai Lahlà e diventata poi nota come eccidio del cantiere Gondrand dove morirono 85 persone di cui 68 italiani e 17 eritrei, ndr). Qui il micio, nonostante le ferite, è riuscito a scavalcare il muretto di recinzione rifugiandosi così all'interno della caserma, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Subito accudito dai militari dell'Arma, il piccolo felino è stato portato presso una clinica veterinaria per le cure del caso. Quando si sarà ristabilito, per lui si apriranno le porte dell'adozione. Non è escluso che il responsabile dell'investimento del micio possa essere identificato dalle telecamere di videosorveglianza e sicurezza presenti in strada.

I carabinieri con il gattino salvato