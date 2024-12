video suggerito

Vigilia di Natale da incubo per una donna a Ischia: presa a pugni e schiaffi, arrestato il compagno

Non si fermano nemmeno durante le feste gli episodi di violenza nei confronti delle donne in provincia di Napoli: l'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato sull'isola di Ischia proprio la Vigilia di Natale. Poco prima della mezzanotte, infatti, i carabinieri della stazione di Forio d'Ischia, mentre percorrono le strade del Comune isolano, si imbattono in una donna in forte stato di agitazione; non solo, la donna – una 42enne del posto – perde sangue da un sopracciglio, ha un grosso livido sullo zigomo e sulla mano ha un taglio sanguinante. La donna farfuglia, ma dalle sue parole confuse i militari dell'Arma riescono a capire che è appena stata aggredita dal compagno.

I carabinieri, allora, entrano in caso: l'uomo, 46 anni, è davanti alla tv. Tutto intorno, la testimonianza di quanto appena accaduto: sedie e mobili danneggiati, macchie di sangue sul pavimento, una bottiglia rotta. I militari dell'Arma, con non poca difficoltà, bloccano l'uomo e ricostruiscono quanto accaduto. Il 46enne ha iniziato ad offendere la compagna, che ha indossato il cappotto, decisa ad andare via; l'uomo però l'ha bloccata, l'ha afferrata per il collo e l'ha colpita con pugni e schiaffi, minacciando di ucciderla con un coccio di bottiglia. Nel corso della relazione, durata 10 anni, la 42enne aveva spesso subito violenze, senza però mai denunciare il compagno.

Pertanto, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La donna, invece, è stata visitata dai sanitari all'ospedale Rizzoli: fortunatamente, ha riportato soltanto ferite lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.