Violenta rapina armata alla pompa di benzina di Giugliano (Napoli), le telecamere riprendono tutto Giugliano (Napoli): tre ragazzini in sella ad uno scooter bloccano il titolare di una pompa di benzina, minacciandolo con la pistola per rapinarlo. E poi lo picchiano.

A cura di Redazione Napoli

Tre ragazzi, poco più che adolescenti, volto coperto, giubbotti, armati e violenti. Inchiodano con lo scooter e minacciano il benzinaio per rapinarlo. Ma non sono soddisfatti: devono anche picchiarlo prima di andare via. Lo sconcertante fatto viene ripreso da telecamere di sicurezza. Accade a Giugliano in Campania, hinterland Nord di Napoli, una delle città più popolose della Campania. La zona è quella di via Oasi Sacro Cuore. Le immagini sono state girate da un parente della vittima al consigliere regionale verde Francesco Emilio Borrelli.

Cosa si vede nel video? I tre ragazzini avvicinano in sella ad uno scooter al benzinaio, minacciandolo con la pistola per rapinarlo. Uno di loro, quello che impugnava l’arma, è poi sceso dal motorino, puntando la pistola alla tempia della povera vittima e riempendolo di calci.

Chiosa Borrelli:

