Vico Equense, scontro tra due auto nella galleria di Pozzano: tre feriti in ospedale Il traffico sulla Statale Sorrentina, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, ha subito notevoli disagi e rallentamenti. L’incidente si è verificato intorno alle 18 all’interno della galleria di Pozzano, a Seiano. Due le auto coinvolte, mentre sono tre le persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Tre persone sono rimaste ferite e sono finite in ospedale in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, sulla Statale Sorrentina: due automobili si sono scontrate all'interno della galleria di Pozzano, a Seiano, frazione del Comune di Vico Equense. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che come detto ha visto coinvolte due vetture: sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso le persone ferite, tre in tutto – tra cui anche alcuni turisti inglesi – che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche in ospedale; non si conoscono con esattezza le loro condizioni di salute, ma nessuno dei tre dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Il tratto interessato dall'incidente, in direzione Napoli, è stato chiuso per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti e le indagini delle forze dell'ordine: l'impatto tra le due vetture ha provocato notevoli disagi e rallentamenti al traffico automobilistico tra Vico Equense e Castellammare di Stabia.

