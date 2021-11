Viale Viriglio a Posillipo sarà ripavimentato, sui marciapiedi torneranno gli alberi: pini e lecci Addio a buche, dossi e degrado in viale Virgilio: sarà completamente ripavimentato. Lungo i marciapiedi ci saranno pini e lecci. Questo il progetto del Comune di Napoli per riqualificare la strada di Posillipo che conduce al Parco Virgiliano. Dei vecchi pini abbattuti oggi sono rimaste solo le ceppaie e le radici che nel tempo hanno creato dissesti pericolosi sul manto stradale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Viale Virgilio, immagine d’archivio

Addio a buche, dossi e degrado in viale Virgilio: sarà completamente ripavimentato. Lungo i marciapiedi, rimessi a nuovo, ci saranno pini e lecci. Questo il progetto del Comune di Napoli per riqualificare la strada di Posillipo che conduce al Parco Virgiliano, una delle mete preferite dai fidanzati e dagli innamorati napoletani per le loro passeggiate romantiche. Spesso scenario anche di manifestazioni ed eventi, come le tradizionali sfilate delle auto e moto d'epoca. Un bel viale, un tempo alberato, con i grandi filari di pini secolari su ambo i lati, purtroppo ammalatisi o morti e abbattuti dal Comune con la precedente amministrazione De Magistris, in vista di nuove piantumazioni. Il progetto da 4 milioni di euro, finanziati dalla Città Metropolitana, prevede di ripavimentare il capostrada, la riqualificazione delle aiuole con eliminazione delle ceppaie e la ripiantumazione di nuove essenze arboree, oltre alla riparazione e al miglioramento del sistema di captazione delle acque meteoriche.

Sui marciapiedi torneranno pini e lecci

Dei vecchi pini abbattuti sono rimaste solo le ceppaie e le radici che nel tempo hanno creato dossi pericolosi sul manto stradale. "Lungo la strada – scrivono i tecnici del Comune di Napoli – la crescita incontrollata delle radici delle alberature ha provocato considerevoli dissesti alla pavimentazione del capostrada e delle aree pedonali. Nei pressi degli alberi, infatti, la pavimentazione appare sollevata e i cordoni e le zanelle risultano fuori quota, ed, in alcuni tratti, mancanti". I lavori di riqualificazione su viale Virgilio serviranno a ripristinare l'adeguato livello di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale e alla conseguente riduzione di incidenti.

I lavori sono stati inseriti nel programma Triennale 2019-2021. Al momento si sta lavorando alla progettazione definitiva ed esecutiva. Nei piani del Comune, a Viale Virgilio ci saranno pini e lecci. Mentre i pini non torneranno più nelle aree limitrofe come via Boccaccio, via Manzoni o via Tito Lucrezio Caro: il Comune ha deciso di optare per diverse essenze arboree, meno invasive, che non rischino di creare dossi sulle strade con le radici o di ammalarsi con i parassiti. La decisione sul tipo di alberi sarà assunta assieme alla Soprintendenza.