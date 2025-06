video suggerito

Via Antiniana, lo zolfo delle fumarole ai Campi Flegrei deteriora la strada: chiusa al traffico Ai Campi Flegrei i disagi connessi al bradisismo non riguardano solo le continue scosse di terremoto.

A cura di Redazione Napoli

Via Antiniana, fondamentale arteria di collegamento fra Napoli e l'area flegrea, ha subìto un cedimento nella serata di oggi, giovedì 5 giugno. Sul posto ci sono forze dell'ordine e tecnici comunali che già stanno provvedendo alle segnalazioni alternative per la viabilità: domani alle ore 8 del mattino inizieranno i lavori per ripristinare la strada.

Si tratta dell'area del bradisismo flegreo. La strada è stata rifatta da poco ma in questo caso – secondo quanto riferito da alcuni tecnici al deputato Francesco Borrelli – accorso sul luogo – lo zolfo prodotto dalle fumarole, e presumibilmente le alte temperature, hanno danneggiato la parte superiore dell'asfalto.

In queste ore l'attività del bradisismo ai Campi Flegrei si è caratterizzata per un intenso sciame sismico con scosse ben avvertite dalla popolazione.