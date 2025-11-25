Oli esausti versati nei campi, arrestato 19enne a Giugliano in Campania

Un 19enne è stato arrestato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, mentre sversava oli esausti nei terreni di campagna: una pratica pericolossima, con tutte le conseguenze di inquinamento ambientale che questo comporta. A scoprirlo è stata una pattuglia dell'esercito, impegnata nell'ambito del servizio "Terra dei Fuochi", che ha notato strani comportamenti del ragazzo, chiamando subito i carabinieri della Forestale: arriva così in pochi minuti il 10° Reggimento Campania che blocca il 19enne, sorpreso a sversare oli esausti di motore sull'erba delle campagne vicino al campo rom in via Carrafiello.

Dai controlli è emerso che il giovane vive nel medesimo campo rom di Giugliano in Campania: alla fine, il 19enne è stato arrestato per sversamento di rifiuti pericolosi, dal momento che l'olio esausto di vecchi motori può portare al deterioramento di suolo, ecosistema e biodiversità proprio a causa della sua pericolosità, per la quale andrebbe smaltito o privatamente nei centri di raccolta specializzati oppure, nel caso più comune, dello smaltimento se ne occupano le officine stesse durante il comune cambio dell'olio.

Nei giorni scorsi un blitz in un altro campo rom, quello in via Grimaldi a Napoli, aveva portato alla scoperta e al sequestro di diversa merce elettronica per un valore complessivo di diecimila euro: tra questa, droni, pannelli solari, luci led e telecamere, tutte rinvenute all’interno di una baracca di circa venti metri quadrati. Nell'operazione erano state sequestrate anche ben 30 tonnellate di cavi elettrici in rame, "l'oro rosso", liberati e affidati all'Asl Napoli 1 Centro due cani maltrattati ed identificati infine 54 persone di cui 13 già note alle forze dell'ordine.