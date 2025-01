Vento forte tra Caserta e provincia, decine di interventi dei Vigili del fuoco

video suggerito

Forte vento nella provincia di Caserta fino a 50/60 chilometri orari, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare tutte le chiamate di soccorso per i danni causati dalle raffiche che hanno colpito tutta la provincia Casertana in questi giorni.

Molti gli interventi effettuati per alberi su sede stradale, cornicioni , tabelloni pubblicitari, pali pericolanti, tetti scoperchiati ed un incendio appartamento a seguito di scoppio avvenuto a San Cipriano di Aversa in cui sono rimaste ustionate due persone anziane.

I comuni maggiormente colpiti in questa ondata sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, San Felice a Cancello e Bellona. Circa cinquanta gli interventi effettuati da ieri e nella nottata. Situazione in netto miglioramento da questa mattina.

