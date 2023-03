Vento forte a Napoli: donna colpita da cartellone in via Toledo, crolla albero a Soccavo Disagi a Napoli per le forti raffiche di vento: in via Toledo una donna ferita per la caduta di un cartellone; a Soccavo un albero è crollato sulla carreggiata.

A cura di Nico Falco

Il forte vento che in queste ore si sta abbattendo su Napoli, con raffiche fino a 33 nodi (corrispondenti a poco più di 60 chilometri all'ora), sta facendo registrare disagi in tutta la città. Ieri la Protezione Civile aveva proclamato l'allerta meteo, raccomandando particolare attenzione a possibili allagamenti, cadute di rami e alberi e danni a coperture e strutture provvisorie.

Donna ferita in via Toledo, crolla albero a Soccavo

Nel pomeriggio una donna è rimasta ferita in via Toledo, nel centro città, per la caduta di un cartellone, che sarebbe stato divelto dal forte vento. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nelle stesse ore un albero è crollato in via Cassiodoro, quartiere Soccavo, periferia ovest di Napoli; il tronco si è abbattuto sulla carreggiata, occupandola interamente e causando disagi anche al traffico: la strada è rimasta bloccata, diversi automobilisti hanno scavalcato lo spartitraffico per liberarsi dall'ingorgo.

Oggi a Napoli allerta meteo gialla

L'avviso di allerta meteo diramato ieri è valido dalle 6 di questa mattina alle 23:59 di stasera. Previsti temporali improvvisi e repentini anche on grandine, fulmini e raffiche di vento per tutta la Campania, ad esclusone delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sanno; Tanagro). La Protezione Civile aveva evidenziato anche "un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili".