Vendeva medicinali per strada, senza alcuna competenza e senza alcuna autorizzazione, mettendo a repentaglio la salute dei suoi acquirenti, che però erano consapevoli di acquistare un prodotto in maniera illegale: una donna di 65 anni di origine ucraina, L.S. le sue iniziali, è stata così denunciata a Napoli per ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato, impegnati in operazioni di controllo del territorio, hanno notato la donna mentre si trovava in via Pica, nelle immediate vicinanze di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale: la 65enne, dopo aver prelevato un pacchetto da un trolley che si trascinava dietro, lo ha consegnato ad un uomo, che ha ricambiato con una banconota. I poliziotti sono così entrati in azione, fermando la donna e ispezionando il trolley: al suo interno c'erano 73 confezioni di medicinali di provenienza estera e 80 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

La zona della Stazione Centrale, purtroppo, è tristemente nota per l'abusivismo commerciale. Nella primavera del 2018, un blitz della Polizia Municipale nei vicoli che circondano piazza Garibaldi, tra cui proprio via Pica, portò al sequestro di 1.500 confezioni di medicinali, recanti scritte in cirillico, abbandonate per strada dai tanti ambulanti alla vista dei vigili urbani. Durante il blitz furono sequestrati anche oltre 150 chili di prodotti alimentari in pessimo stati di conservazione e privi di etichettatura e delle indicazioni di provenienza e tracciabilità invece previste dalla legge.