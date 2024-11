video suggerito

Vela Gialla di Scampia: i residenti devono andarsene entro martedì 3 dicembre, poi l'abbattimento La Prefettura ha ordinato ai residenti di lasciare la Vela Gialla entro il 3 dicembre, poi il via agli sgomberi. Entro fine anno stessa sorte per la Vela Rossa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Entro il 3 dicembre i residenti della Vela Gialla di Scampia dovranno "liberare gli appartamenti", mentre dal giorno successivo si procederà allo sgombero di coloro che eventualmente saranno ancora all'interno. Lo ha fatto sapere la Prefettura di Napoli. Entro fine anno, invece, dovranno andare via anche i residenti della Vela Rossa, che solo pochi giorni fa aveva visto venir giù pezzi di un ballatoio. Nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti: cinque le famiglie sgomberate. Il progetto Restart Scampia, insomma, va avanti.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Michele di Bari, hanno partecipato il sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, il vice Sindaco Laura Lieto, il Questore, Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo, il comandante provinciale della Gurdia di Finanza, Paolo Borrelli, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Mazzaro, il presidente dell'8^ Municipalità di Napoli, il comandante della Polizia locale di Napoli , l'ufficio di Gabinetto e gli altri uffici interessati del Comune di Napoli, i rappresentanti dell'Asl Napoli 1 Centro.

Entro fine anno, dunque, le operazioni di demolizione entreranno nel vivo, nell'ambito del progetto Restart Scampia. Durante la riunione, è stata anche discussa la questione sulla sistemazione dei nuclei familiari che non hanno ancora trovato un alloggio alternativo. A fine agosto, questo problema era stato sottolineato dai residenti della Vela Celestre, sgomberati proprio in quei giorni: in molti, pur con il sussidio del Comune di Napoli, avevano fatto sapere di non riuscire a trovare persone disponibili ad affittare loro casa.