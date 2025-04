video suggerito

"Vattene da casa, voglio stare una serata con gli amici", 23enne picchia la madre nel Casertano I carabinieri hanno arrestato un 23enne a Gricignano d'Aversa (Caserta): ha picchiato la madre perché si era rifiutata di lasciare casa per fargli trascorrere una serata con gli amici.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gli serviva la casa libera, perché voleva passare una serata insieme ai suoi amici. E, quando la madre si è rifiutata di uscire, l'ha presa a schiaffi. Storia che arriva dal Casertano, e che si conclude con l'arresto del figlio: la donna ha infatti chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno raggiunto l'appartamento e hanno portato il 23enne nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e minacce. I fatti sono stati ricostruiti dai militari della stazione di Orta di Atella, a cui si era rivolta la 43enne, ferita e impaurita.

La donna aveva raccontato di quell'assurda pretesa del figlio che, imponendole di uscire dall'appartamento insieme all'altra figlia, di fronte al rifiuto era passato immediatamente alle maniere forti. Aveva cominciato a distruggere suppellettili, a minacciarla di morte e le aveva sferrato un violento schiaffo al volto. Mentre la donna le urlava disperata di fermarsi, il ragazzo avrebbe cominciato a lanciarle contro gli oggetti che gli capitavano a tiro e l'avrebbe colpita a una gamba con un tegame da cucina. La furia non si era fermata nemmeno quando la donna era uscita: anche quando era in caserma coi carabinieri, mentre formalizzava la denuncia, sul cellulare continuavano ad arrivarle messaggi con minacce di morte.

La 43enne ha poi spiegato che non si trattava della prima volta: anche in altre occasioni, in seguito a banali discussioni, il figlio le aveva urlato contro e l'aveva presa a schiaffi. I militari l'hanno tranquillizzata e invitata a prendere contatti con un centro antiviolenza, quindi hanno raggiunto l'abitazione, dove hanno trovato il 23enne ancora in forte stato di agitazione. Il ragazzo è stato bloccato e accompagnato nel carcere sammaritano.