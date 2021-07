Varcaturo, spara a un 19enne dopo lite nel traffico: arrestato un uomo di 34 anni Il fatto lo scorso 11 marzo a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: nella circostanza, il 34enne arrestato ha sparato sei colpi di pistola contro il 19enne, durante una lite per questioni di viabilità, colpendolo alle gambe con due proiettili e causandogli lesioni permanenti.

A cura di Valerio Papadia

I carabinieri hanno arrestato Paolo Mauriello, 34enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di lesioni gravissime, aggravate dall’uso delle armi e da detenzione e porto illegale di arma comune da sparo: lo scorso 11 marzo, a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli, l'uomo ha sparato a un giovane di 19 anni per questioni legate alla viabilità. Dopo le indagini del caso, i carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano hanno dato esecuzione a una esecuzione di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta dell'omonima Procura della Repubblica: per il 34enne si sono così aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

I fatti si riferiscono, come detto, allo scorso 11 marzo. Mauriello, dopo una lite dovuta a questioni di viabilità con il 19enne, ha esploso nella sua direzione sei colpi di pistola: due di questi hanno colpito il 19enne alle gambe, causandogli danni permanenti. Dopo l'aggressione, Mauriello si era dato alla fuga, rendendosi irreperibile: le indagini dei militari dell'Arma, che si sono avvalse delle testimonianze dei presenti, hanno permesso di pervenire all'identità del 34enne, che è stato così arrestato.

Qualche sera fa, invece, un giovane di 20 anni è stato gambizzato in via Acton, nella zona del Lungomare di Napoli. Ai poliziotti che indagano sulla vicenda, il giovane ha raccontato di essere stato affiancato da due giovani in scooter, uno dei quali gli ha sparato un solo proiettile alla gamba sinistra: ricoverato all'ospedale Loreto Mare, il 20enne non è stato giudicato in gravi condizioni di salute.