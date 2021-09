Vandalizzata piazza Libertà a Salerno, De Luca: “Metto le mani addosso a chi la sporca” Vincenzo De Luca a Salerno tuona dopo l’atto vandalico della scorsa notte in una piazza della Libertà inaugurata solo da pochi giorni: “Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso”. Furioso anche il sindaco Napoli: “L’amministrazione comunale sporgerà denuncia affinché le indagini permettano di individuare i responsabili”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dopo il primo vandalismo registrato nella nuova piazza della Libertà di Salerno, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca non ha usato mezzi termini: "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso". Parole durissime pronunciate al termine di un incontro avvenuto oggi a Salerno in occasione della campagna elettorale per Vincenzo Napoli, sindaco uscente e candidato al secondo mandato a Palazzo di Città.

L'atto vandalico era avvenuto la scorsa notte, come aveva denunciato lo stesso Vincenzo Napoli: ignoti avevano versato olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare e per questo Napoli ha annunciato che "l'amministrazione comunale sporgerà denuncia affinché le indagini permettano di individuare i responsabili", esprimendo anche una "ferma condanna dell'atto vandalico che ha rischiato di danneggiare una piazza che ha subito conquistato l'ammirazione e l'entusiasmo di migliaia di concittadini e visitatori". Già nelle scorse ore, ha poi aggiunto il sindaco Napoli era avvenuta la pulizia del corrimano. "Piazza della Libertà è un'opera straordinaria, la più grande piazza sul mare in Europa, che già si sta conoscendo in tutta Italia", ha aggiunto ancora il presidente regionale Vincenzo De Luca, "e tra quaranta giorni inaugureremo anche il parcheggio con 800 posti, risolvendo anche il problema dei parcheggi in città". L'inaugurazione era avvenuta appena pochi giorni fa: un'area di 31mila metri quadri che può ospitare centomila persone, e diventata subito orgoglio e vanto anche dello stesso Vincenzo De Luca.