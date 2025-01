video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Vandalizzata dai graffiti la Metro Linea 6 di Chiaia, scritte ultras sui marmi L’ira della presidente di Municipalità: “Dite di essere tifosi e così amate Napoli?”. Il Comune ha fatto rimuovere i graffiti dalla Napoli Servizi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzata con i graffiti la stazione della metro Linea 6 di Chiaia. I marmi esterni che si trovano in piazza Santa Maria degli Angeli a Monte di Dio sono stati sporcati con graffiti con scritte ultras della Brigata Carolina. La piazza, da poco rifatta, era stata inaugurata lo scorso luglio, quando ha riaperto la linea ferroviaria metropolitana, chiusa da circa 10 anni per lavori. La stessa stazione di Chiaia era stata premiata, poco più di un mese fa, a Parigi nell'ambito del “Prix Versailles”, come una delle migliori strutture inaugurate nel mondo nel 2024.

L'ira della Municipalità: "Così amate Napoli?"

Le scritte sono comparse stanotte sulle fioriere esterne, come denunciato dalla presidente della I Municipalità Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, Giovanna Mazzone, che in un post su Facebook scrive: "E alla fine qualche Vandalo esce sempre.Si chiama Brigata Carolina, gruppo di tifosi.Ma voi veramente amate così tanto il Napoli?". La presidente ha chiesto quindi di rimuovere le scritte e di ripristinare il decoro della piazza.

Napoli Servizi ha rimosso le scritte

Il caso è arrivato a Palazzo San Giacomo. Si è attivato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, che già in mattinata ha inviato gli operai di Napoli Servizi per rimuovere le scritte che deturpavano la facciata della stazione. "Le scritte – ha comunicato il Comune in una nota – erano state realizzate in sequenza con la vernice spray azzurra in più punti sulle colonne bianche che danno su via Gennaro Serra accanto alle scale. Su impulso del Sindaco Manfredi, sono intervenuti questa mattina gli addetti della Napoli Servizi che hanno ripulito le colonne".