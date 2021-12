Vaccino terza dose, code e ressa a Cerreto Sannita (Benevento): arrivano i vigili Disagi per le vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione all’hub di Cerreto Sannita. Una sola postazione aperta 4 ore, centinaia in fila e ressa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Caos e disagi per le vaccinazioni anti-Covid19 senza prenotazione, questa mattina, all'hub di Cerreto Sannita, nell'ex presidio ospedaliero, in provincia di Benevento. Una sola postazione per le somministrazioni, aperta 4 ore, per un bacino di utenza che in alcuni casi è di decine di migliaia di persone: centinaia in fila dalle 6, vigili, ressa, strada chiusa. Molte proteste da parte degli utenti per i disagi. Code in mattinata per prendere i numeri per entrare. Numeri che erano finiti già mezz'ora prima dell'apertura dell'hub. Tanto che alcuni cittadini arrivati di buon mattino per ricevere la terza dose non sono riusciti a prendere il numero per la somministrazione, nonostante fossero arrivati in anticipo. Ad aggravare i disagi anche la grande domanda di richieste di vaccinazioni da parte del territorio di competenza rispetto al funzionamento dell'hub, aperto solo 3 giorni a settimana: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Da giovedì 9 dicembre servirà la prenotazione

Ma la situazione nei prossimi giorni potrebbe migliorare. L’Asl di Benevento ha annunciato che da giovedì 9 dicembre sarà necessaria la prenotazione per vaccinarsi, in modo da eliminare, o almeno ridurre, per il futuro code e attese. Bisognerà, quindi, compilare il form di adesione all’open day per i vaccini e aspettare l’email di conferma che indicherà anche il giorno nel quale recarsi all’hub per l’iniezione. Negli scorsi giorni è stato potenziato l'hub dell'ex Caserma Pepicelli di Benevento. Agli hub vaccinali regionali, poi, si aggiungono le farmacie e gli studi dei medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Il link per prenotare la vaccinazione anti-Covid19

I nuovi orari degli hub vaccinali dell'Asl di Benevento dal 9 dicembre:

Benevento ex caserma Pepicelli:

da Lunedì a venerdì h 9,00-17,00

Sabato h 9,00-14,00

Cerreto Sannita:

Martedì, giovedì, sabato h 8,30 – 13,30

sabato h 8,30 – 16,30

Montesarchio:

Martedì, Mercoledì, Venerdì h 14,00-18,00

Sabato h 8,00-14,00

Morcone:

Lunedì, giovedì, sabato h 9.00-14.00

Venerdì h 14,00-18,00

San Giorgio del Sannio:

Mercoledì 9,00 – 14,00

Venerdì h 9,00 – 17,00

San Marco:

Mercoledì h 14.00-18.00

Sabato h 9,00-14,00

San Bartolomeo:

Martedì h 14.00-18,00

Sabato h 9,00-14,00

Sant’Agata dei goti:

Da lunedì a venerdì ore 9,00 – 12,00

Sabato h 12,00-14,00

Telese Terme:

Martedì e giovedì h 14,30 – 18,00