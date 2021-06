In farmacia a Napoli si potranno somministrare anche i vaccini anti-Covid19 di tipo Pfizer per under 60enni, oltre al vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson riservato invece agli over 60. Lo ha comunicato oggi l'Asl Napoli 1 Centro a Federfarma Napoli, che già da domani inizierà le attività organizzative per prepararsi a somministrare anche quest'altro tipo di vaccino a base mRna. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, però, precisano da Federfarma Napoli, per partire concretamente con le prenotazioni per il Pfizer, mentre proseguono quelle con J&J. Ancora da mettere a punto gli ultimi dettagli, come la possibilità di vaccinare in farmacia col Pfizer i minorenni tra 12 e 18 anni, che andrà definita eventualmente in dettaglio dal punto di vista burocratico-amministrativo.

A Napoli 153 farmacie per le vaccinazioni Covid

Sono 153 le farmacie coinvolte a Napoli. I vaccini saranno consegnati ai farmacisti dall'Asl Napoli 1 Centro dal Vaccine Center della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, dove le scatole sono conservate nei frigoriferi a -80 gradi, e poi saranno conservati nei frigoriferi delle farmacie, perché resistono a una temperatura tra i due e gli otto gradi per 30 giorni. “Abbiamo un furgone refrigerato – spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli – con cui andremo a prendere le dosi e le distribuiremo alle farmacie. L'operazione parte domani e credo che in due-tre giorni potremo cominciare la somministrazione anche con Pfizer, mentre con Johnson&Johnson stiamo andando avanti, dopo un paio di giorno di stop abbiamo ripreso a somministrarlo agli over 60”.