Vaccino Covid, a Napoli 2mila terze dosi somministrate nel primo giorno aperto a tutti Sono 1.988 le terze dosi di vaccino somministrate nell’Asl Napoli 1 Centro oggi, mercoledì 17 novembre, nel primo giorno aperto a tutti i cittadini senza fasce.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli somministrate 2mila terze dosi di vaccino anti-Covid19, oggi, mercoledì 17 novembre 2021, nel primo giorno aperto a tutti i cittadini della Campania, senza fasce e categorie e senza prenotazione, con l'unica condizione che siano trascorsi i 6 mesi dall'ultima somministrazione. In dettaglio, sono state somministrate 492 prime dosi, 563 seconde dosi e 1.988 terze dosi, per un totale di 3.043 somministrazioni. Le iniezioni sono avvenute nei Distretti e nei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro, nelle farmacie o eseguite dai medici di base. Sono i dati dell'Asl Napoli 1 Centro sulla prima giornata di somministrazione delle terze dosi aperta a tutti. Si tratta di vaccini di tipo Pfizer o Moderna.

La Campania, infatti, ha deciso di anticipare i richiami con le terze dosi di vaccino rispetto al resto d'Italia che partirà il prossimo dicembre. Una scelta voluta dal governatore Vincenzo De Luca, per scongiurare il diffondersi del contagio ed arginare una eventuale quarta ondata. De Luca, che presiede anche l'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Coronavirus, ha comunque ribadito la necessità di vaccinare con terza dose prioritariamente personale sanitario e scolastico.

Per ricevere la terza dose i cittadini campani (senza distinzione di età o categorie) possono rivolgersi direttamente ai centri vaccinali, senza prenotazione. Non sarà quindi necessario registrarsi sulla piattaforma, ma naturalmente si dovrà fornire i propri dati al momento dell'accesso per verificare le precedenti vaccinazioni. Per le somministrazioni verranno utilizzati i vaccini a mRna Pfizer e Moderna, mentre non verranno più utilizzati quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson. Possono aderire alla campagna vaccinale per la terza dose anche i cittadini che avevano ricevuto il vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson (in questo caso si tratterà chiaramente della seconda dose).