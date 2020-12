Sono arrivati a Napoli i primi vaccini contro il Coronavirus: le prime dosi sono state consegnate dall'Esercito Italiano all'Ospedale del Mare di Ponticelli. È tutto pronto, dunque, per il V-Day, l'avvio della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Al nosocomio di Napoli Est sono state consegnate le prime 720 dosi, arrivate simbolicamente per dare il via alla campagna contemporaneamente in tutta Europa; in Campania sono state predisposte, inoltre, altre 6 postazioni per le vaccinazioni, in altrettanti ospedali della regione, per un totale di 2.700 sieri che saranno inoculati nella giornata odierna, domenica 27 dicembre.

Intorno alle 8.30, dal nosocomio di Ponticelli, le auto contenenti i vaccini sono partite, scortate dalle forze dell'ordine, per raggiungere gli altri punti individuati in Campania per le inoculare i sieri: si tratta degli ospedali Cotugno e Cardarelli a Napoli; Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta; Rummo a Benevento; San Giuseppe Moscati ad Avellino; San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. A ricevere i primi vaccini saranno i medici e gli operatori sanitari che da quasi un anno, ormai, sono impegnati in prima linea contro la Covid-19; inoltre, saranno vaccinati anche 20 operatori di una Rsa (le case di riposo per anziani, tra le strutture più colpite in termini di contagi e vittime dalla pandemia) dell'Asl Napoli 1 Centro, precisamente in zona Frullone, alla periferia settentrionale del capoluogo campano.

Dal 12 gennaio, poi, in Campania dovrebbe partire la prima tranche vera e propria della campagna vaccinale. Nei giorni scorsi, il governatore De Luca aveva criticato il Governo per il numero di dosi destinato alla Campania, circa 135mila, giudicato esiguo in misura alla popolazione.