Va sul monte Terminio per suicidarsi coi farmaci, salvato dai carabinieri Un 37enne è stato rintracciato dai carabinieri sul monte Terminio; era in stato confusionale, aveva assunto dei farmaci per uccidersi.

A cura di Nico Falco

I familiari non riuscivano a contattarlo da qualche ora e, temendo il peggio, si sono rivolti ai carabinieri. Che sono riusciti a rintracciarlo, trovando anche riscontro al timore dei parenti: aveva cercato di uccidersi ingerendo dei farmaci. La vicenda, però, si è conclusa con un lieto fine grazie alla tempestività dei soccorsi: l'uomo, un 37enne di Scafati, in provincia di Salerno, ha ricevuto le prime cure dal 118 ed è stato poi trasferimento al "Moscati" di Avellino, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

L'allarme nella giornata di sabato, quando i familiari dell'uomo hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Nocera Inferiore: il 37enne era uscito di casa in auto e da quel momento tutti i tentativi di sapere dove fosse si erano rifiutati inutili; i militari, in contatto coi colleghi di Avellino, hanno geolocalizzato il veicolo e sono quindi intervenuti sul posto per le ricerche.

Il 37enne è stato trovato in una zona isolata del monte Terminio, nel territorio di Solofra (Avellino); è stata fatta arrivare una squadra del 118, che si è occupata delle prime cure: le condizioni dell'uomo si sono rivelate buone, al netto dello stato confusionale dovuto all'assunzione di farmaci. Dopo un primo controllo sul posto, il 37enne è stato accompagnato all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è stato ricoverato per accertamenti.