Va in giro per strada con una katana giapponese a tracolla: denunciato 33enne in provincia di Avellino L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso anche di un taser e di spray al peperoncino: il 33enne è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Se ne andava tranquillamente in giro per le strade della città come fosse un samurai, con una katana, la classica spada giapponese, a tracolla. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dove un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri.

Al 112 sono arrivate numerose segnalazioni: un uomo era stato avvistato mentre passeggiava per strada con la vistosa arma a tracolla, come se dovesse essere pronto ad estrarla da un momento all'altro. I carabinieri della stazione di Monteforte Irpino sono così intervenuti in via Acqua delle Noci, dove hanno rintracciato il 33enne. L'uomo era effettivamente in possesso di una katana di oltre 50 centimetri, con la lama a filo e la punta acuminata; inoltre, è stato trovato in possesso anche di un taser completo di 6 ricariche e di una bomboletta di spray urticante al peperoncino.

Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per determinare le ragioni che hanno spinto l'uomo a portare un'arma del genere in strada e a valutare eventuali reati correlati, compiuti o in programma. Al termine del controllo, pertanto, il 33enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.