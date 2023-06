Va in Curva A con 925 fumogeni nella borsa: fermato all’ingresso prima di Napoli-Sampdoria Stava entrando in Curva A al Maradona con 925 fumogeni: fermato e segnalato alla Questura, rischia il Daspo. Rimosse anche 80 vetture in divieto di sosta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava cercando di entrare allo stadio con qualcosa come 925 fumogeni: ma è stato fermato dai controlli prima che accedesse nel settore della Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove era in programma la gara Napoli-Sampdoria (ultima giornata del campionato di Serie A) e la successiva premiazione della squadra, Campione d'Italia, con l'annessa festa dentro lo stadio e nelle piazze.

La scoperta è avvenuta da parte degli agenti di polizia, impegnati all'esterno dell'impianto per i consueti controlli e nelle operazioni di prefiltraggio. Tra i vari tifosi fermati ai varchi, sorprende quello trovato in possesso di 925 fumoni mentre cercava di entrare in Curva A: subito fermato, è stato anche denunciato e per lui è scattata anche la segnalazione per il Daspo. Non è stato l'unico: altre quattro persone sono state segnalate alla Questura per scavalcamento, quattro per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, una per possesso di coltello ed altri cinque per possesso di fumoni.

Due dei quattro denunciati per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale sono stati anche denunciati per possesso ed accensione di fuochi d'artificio, uno dei quali all'esterno della Curva B. Complessivamente, sono stati sequestrati 980 fumogeni, di cui 925 in possesso di una sola persona, e 24 petardi. Altre 9 persone sono state denunciate infine perché sprovviste di biglietto in due casi e in possesso di sostanze stupefacenti nei restanti sette casi. All'esterno dell'impianto, infine, rimosse 80 autovetture in divieto di sosta e sequestrata merce falsa e bibite da 13 diverse bancarelle presenti nel piazzale di Fuorigrotta.