video suggerito

Uomo va in arresto cardiaco a Varcaturo: rianimato e salvato dal 118 L’episodio nella mattinata di oggi a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli: dopo essere stato soccorso dal 118, l’uomo è stato portato in ospedale, in osservazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio, a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: un uomo di 60 anni è andato in arresto cardiaco ma è stato salvato dall'intervento dei sanitari del 118. Intorno alle 11.30 di questa mattina, la postazione Varcaturo India è stata allertata per la presenza di un uomo di 60 anni incosciente al suolo nei pressi dello svincolo di Varcaturo; il personale sanitario, giunto sul posto, ha trovato l'uomo in arresto cardiaco e ha iniziato a praticare la manovre di rianimazione cardiopolmonare, guidati al telefono dal medico della centrale operativa per la terapia.

Sul posto, dopo pochi minuti, è sopraggiunto anche il personale dell'automedica di Pozzuoli che, unitamente al personale dell'ambulanza, ha proseguito le manovre sul 60enne, grazie alle quali il paziente ha ripreso ritmo e respiro; una volta rianimato, il 60enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove il paziente è stato ricoverato sotto osservazione.

A raccontare quanto accaduto questa mattina a Varcaturo è stata, sui social, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che spesso rende note vicende del genere ma, molto più spesso, sfortunatamente, racconta le aggressioni al personale sanitario a Napoli e provincia. "Complimenti alla automedica di Pozzuoli ed all’equipaggio di Varcaturo" ha scritto l'associazione sui social network.