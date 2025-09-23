Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina

Immagine di repertorio

Attimi di tensione e paura quelli vissuti nella notte appena trascorsa a Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli: qui, i carabinieri hanno salvato un uomo, un 41enne del posto, che aveva minacciato di lanciarsi dal balcone di casa, afferrandolo per le gambe e traendolo in salvo un attimo prima che fosse troppo tardi. Questa notte, allertati dal 118, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un'abitazione di Piano: qui, un uomo di 41 anni, in preda a una crisi psicotica, aveva appena aggredito i familiari; alla vista dei militari dell'Arma, poi, ha tentato di lanciarsi dal balcone, ma è stato afferrato in extremis per le gambe, quando era già oltre il parapetto.

L'uomo ha aggredito i carabinieri

Il 41enne è stato così tratto in salvo: i medici del 118 hanno tentato di sedarlo, ma i loro sforzi si sono rivelati inutili; l'uomo ha ingaggiato una violenta colluttazione con i carabinieri, che sono però riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Il 41enne è stato così trasportato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Maresca di Torre del Greco per le cure del caso, mentre i carabinieri hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.