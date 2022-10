Uomo picchiato e derubato in strada a Napoli: i passanti bloccano un rapinatore, caccia al complice La vicenda in via Firenze, nella zona della Stazione Centrale di Napoli: sono stati i passanti a bloccare uno dei rapinatori, mentre l’altro è riuscito a fuggire; la polizia è sulle sue tracce.

A cura di Valerio Papadia

Questa mattina, venerdì 28 ottobre, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia della Polizia di Stato hanno arresto un 21enne, originario del Marocco, che in via Firenze, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, aveva aggredito e derubato un uomo: sono stati alcuni passanti, però, che hanno assistito alla scena, a bloccare il 21enne e a consegnarlo agli agenti; è invece caccia al complice del 21enne, che ha commesso la rapina insieme e a lui e che i passanti non sono riusciti a bloccare.

I poliziotti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Firenze, all'angolo con via Milano, poiché era stato segnalato che alcuni passanti avevano bloccato un uomo che aveva appena commesso una rapina. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato alcune persone che si allontanavano da un uomo riverso a terra; contestualmente, agli agenti si è avvicinato un uomo, che ha raccontato che poco prima era stato avvicinato da due malintenzionati che gli avevano intimato di consegnarli la somma di 50 euro. Di fronte al suo rifiuto, i malviventi lo hanno picchiato, poi lo hanno minacciato con un coltello e alla fine gli hanno rubato il cellulare e la somma di 150 euro.

La vittima della rapina ha raccontato, poi, che grazie alle urla di un collega che si trovava insieme a lui, alcuni passanti si sono resi conto di quanto stesse accadendo e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori: si tratta del 21enne, irregolare su territorio italiano, che è stato arrestato per rapina aggravata. Il complice, invece, è riuscito a darsi alla fuga con la refurtiva: la polizia è sulle sue tracce.