Scogli di Marechiaro, ancora violenza: pistola in aria durante una lite Nel corso di una lite, uno dei due contendenti ha estratto una pistola e ha minacciato l’altro, generando il panico tra i presenti.

A cura di Valerio Papadia

Le attrezzature sequestrate il 5 luglio a Marechiaro

Non sembra placarsi l'escalation di violenza che sta attraversando Napoli nelle ultime settimane: teatro dell'ennesimo episodio ancora una volta gli scogli di Marechiaro, a Posillipo, già qualche giorno fa teatro di un altro episodio di cronaca. In questa occasione, una lite ha rischiato di degenerare: da quanto si apprende, nel primo pomeriggio di sabato 21 maggio, tra due uomini che si trovavano sullo Scoglione di Marechiaro è scoppiata una lite, per motivi ignoti. Nel bel mezzo della contesa, uno dei due uomini ha estratto una pistola, minacciando l'altro: "Ora ti sparo". L'apparizione dell'arma ha generato il panico tra i bagnanti che si trovavano in quel momento sugli scogli, alcuni dei quali si sono dati alla fuga, cercando di ottenere un passaggio dai barcaioli.

Due minorenni accoltellati sugli scogli a Marechiaro qualche giorno fa

Soltanto qualche giorni fa, domenica 15 maggio, gli scogli di Marechiaro sono stati teatro di un altro fatto di sangue che poteva degenerare: due minorenni sono stati accoltellati. I due giovanissimi sono stati colpiti da alcuni fendenti nel corso di una lite: soccorsi dai sanitari, entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Per il ferimento dei due giovanissimi è stato fermato un loro coetaneo, un 15enne, attualmente accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti durante le indagini, la lite e il successivo accoltellamento dei due minorenni sarebbero partiti per una vendetta: il 15enne avrebbe incontrato a Marechiaro una delle due vittime, che tempo fa avrebbe messo un like sui social a una ragazzina legata al fermato.