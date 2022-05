Lite sugli scogli di Marechiaro finisce a coltellate: gravi due giovani in ospedale La vicenda nel pomeriggio di oggi. domenica 15 maggio, tra gli scogli di Marechiaro: ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione, nella giornata odierna, domenica 15 maggio, sugli scogli di Marechiaro, a Posillipo, dove una lite è degenerata e due giovani sono rimasti gravemente feriti e si trovano ora ricoverati in ospedale: ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma ben presto, dalle parole si è passati alle mani e dalle mani ai coltelli. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, i due giovani, come tanti napoletani oggi, approfittando delle temperature quasi estive, si trovavano sugli scogli di Marechiaro per godersi il sole e, magari, fare il primo tuffo in mare della stagione: tra i due giovani sarebbe improvvisamente scoppiata una lite – le cui cause, come detto, sono ancora in corso di accertamento – al culmine della quale entrambi hanno rimediato ferite da arma da taglio.

Soccorsi dai sanitari del 118, entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedali: uno di loro è stato ricoverato al Fatebenefratelli, mentre l'altro al San Paolo. Da quanto si apprende, le condizioni di salute di entrambi i ragazzi sono gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze dei presenti per determinare l'esatta dinamica e le motivazioni della lite finita nel sangue.