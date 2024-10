video suggerito

Uomo investito e ucciso da un treno alla stazione di Acerra: circolazione bloccata La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli è stata sospesa per consentire i rilievi delle forze dell'ordine dopo la tragedia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre, alla stazione di Acerra, nella provincia di Napoli: alle ore 8.09, un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corsa al binario 1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acerra e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo; in stazione sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; non ei esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Treni fermi sulla linea Cassino-Napoli

Per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine, la circolazione ferroviaria sulla linea di cui fa parte la stazione di Acerra, ovvero la Cassino-Napoli, è stata interrotta. Come rende noto Rete ferroviaria italiana (Rfi) "la circolazione ferroviaria permane sospesa in prossimità di Acerra per l'investimento di una persona da parte di un treno". Pertanto "i treni subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni".